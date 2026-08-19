В Дмитровском округе приступили к забивке свай для нового моста через Яхрому

19 августа 2026, 12:01

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Новый мост взамен устаревшего строят через реку Яхрому рядом с деревней Давыдково Дмитровского округа. О ходе работ рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Старый мост построили в 1963 году. В рамках проекта по капремонту его снесли, а движение на период работ запустили по временному путепроводу.





«Сейчас демонтаж старого моста полностью выполнен. Рабочие начали забивать железобетонные сваи, которые будут служить основанием для нового моста. На объекте заняты десять человек, используются две единицы техники», — сообщил глава Минтранса региона Марат Сибатулин.