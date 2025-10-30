Благоустроенный сквер в Подольске откроют в начале ноября
Работы по благоустройству сквера, расположенного на пересечении Юбилейной улицы и Красногвардейского бульвара в Подольске, близятся к завершению. Открыть обновлённое общественное пространство планируют в начале ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
В настоящее время рабочие залили бетоном последние метры пешеходной дорожки. Затем там уложат брусчатку. На остальной территории сквера дорожки уже готовы. Их общая площадь составляет более трёх тысяч квадратных метров.
На территории высадили декоративный кустарник и клёны разных видов, а в ближайшее время здесь появятся и многолетние цветы.«В сквере также обновили систему уличного освещения: заменили десять старых фонарей и установили 50 новых. Кроме того, здесь появились качели-скамейки и зона воркаута со столом для пинг-понга», — говорится в сообщении.