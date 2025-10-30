Благоустроенный сквер в Подольске откроют в начале ноября

30 октября 2025, 14:56

оригинал Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Работы по благоустройству сквера, расположенного на пересечении Юбилейной улицы и Красногвардейского бульвара в Подольске, близятся к завершению. Открыть обновлённое общественное пространство планируют в начале ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.





В настоящее время рабочие залили бетоном последние метры пешеходной дорожки. Затем там уложат брусчатку. На остальной территории сквера дорожки уже готовы. Их общая площадь составляет более трёх тысяч квадратных метров.



