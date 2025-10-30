В Подмосковье наградили лучших приёмных родителей и соцработников

30 октября 2025, 14:23

оригинал Андрей Воробьёв. Фото: скриншот видеотрансляции

XII форум приёмных семей Подмосковья открылся в регионе. Участников поприветствовали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова Белова.





Они вручили награды особо выдающимся приёмным семьям, а также работникам социальной сферы.





«Я рад всех видеть, дорогие друзья! Традиционно мы собираемся для того, чтобы поблагодарить всех, кто присутствует здесь. Всех, кто сопровождает очень чувствительный и важный процесс обретения детьми семей. Мне очень приятно, что мы делаем одно большое дело», — сказал Андрей Воробьёв.

«Я хочу признаться в любви Московской области. Это самый смелый регион нашей страны, который не боится нововведений — нововведений в интересах каждого конкретного ребёнка. Поэтому я сегодня здесь. Для меня очень ценны такие важные события, которые происходят в Московкой области. Вы становитесь флагманом для других регионов», — сказала детский омбудсмен.