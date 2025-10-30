В Подмосковье наградили лучших приёмных родителей и соцработников
XII форум приёмных семей Подмосковья открылся в регионе. Участников поприветствовали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова Белова.
Они вручили награды особо выдающимся приёмным семьям, а также работникам социальной сферы.
«Я рад всех видеть, дорогие друзья! Традиционно мы собираемся для того, чтобы поблагодарить всех, кто присутствует здесь. Всех, кто сопровождает очень чувствительный и важный процесс обретения детьми семей. Мне очень приятно, что мы делаем одно большое дело», — сказал Андрей Воробьёв.В свою очередь Мария Львова-Белова отметила достижения Московской области в работе с детьми, оставшимися без попечения родителей, и с приёмными семьями.
«Я хочу признаться в любви Московской области. Это самый смелый регион нашей страны, который не боится нововведений — нововведений в интересах каждого конкретного ребёнка. Поэтому я сегодня здесь. Для меня очень ценны такие важные события, которые происходят в Московкой области. Вы становитесь флагманом для других регионов», — сказала детский омбудсмен.Губернатор Подмосковья вручил орден Преподобного Сергия Радонежского заведующей Подольским отделением сопровождения приёмных семей Центра инновации социальной сферы Подмосковья Яне Максимовой.
Кроме того, благодарность главы региона получили замначальника окружного управления социального развития №26 Минсоцразвития Московской области Дмитрий Лаврентьев, заместитель заведующего отделом семьи и детства окружного управления социального развития №2 Минсоцразвития Подмосковья Диля Урунова, приёмная семья Светланы Быковой и Сергея Кочетова из Серпухова, приёмная семья Ульяны и Александра Вяткиных из Павловского Посада и приёмная семья Натальи Киселевой и Александра Перова из Клина.
Благодарственные письма от уполномоченного при президенте России по правам ребенка получила приёмная семья Лидии и Юрия Рыжиковых из Волоколамска, приёмная семья Ольги Шипиловой и Алексея Моторина из Пушкинского округа, заведующая отделом семьи и детства окружного управления социального развития №16 областного Минсоцразвития Юлия Ивакина, заведующая отделом семьи и детства окружного управления социального развития №13 Министерства социального развития Московской области Лариса Маврина и замначальника окружного управления социального развития №4 Минсоцразвития Московской области Светлана Фёдорова.