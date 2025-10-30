Жителям Подмосковья рассказали о работе медучреждений в предстоящие праздники
Опубликован график работы подмосковных медучреждений в предстоящие ноябрьские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Женские консультации, детские и взрослые поликлиники будут открыты 1 ноября с 08:00 до 19:00; 3 ноября – с 09:00 до 14:00. 2 и 4 ноября объявили выходными днями.
Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках 1 ноября станут работать с 08:00 до 19:00; 3 ноября – с 09:00 до 15:00, а 2 и 4 ноября функционировать не будут.
Стоматологические поликлиники работают по следующему графику: 1 ноября – с 08:00 до 19:00; 3 ноября – с 09:00 до 15:00; 2 и 4 ноября – выходные.
Вызовы врача на дом будут обслуживаться все дни с 08:00 до 20:00.
Скорая помощь и стационары больниц продолжат работать круглосуточно. Вызвать скорую можно по телефону 112. В Минздраве жителям Подмосковья пожелали провести праздники так, чтобы медицинская помощь не потребовалась.
