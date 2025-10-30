В посёлке Деденево начался снос аварийного многоквартирного дома

30 октября 2025, 14:43

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Снос аварийного двухэтажного дома на восемь квартир начался в рабочем посёлке Деденево Дмитровского муниципального округа. Работы планируют завершить до конца ноября. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом, расположенный по адресу: 2-й Московский переулок, 7, построили в 1951 году. Его общая площадь составляет около 290 квадратных метров.





«Обследование показало высокую степень физического и морального износа здания. Дом признали аварийным. Жильцов оттуда расселили, а постройку включили в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.