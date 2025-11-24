Благоустроенную территорию у Травнинского озера в Пушкине открыли для жителей
Готовность благоустройства общественного пространства у Травнинского озера в Пушкине составляет 95%. Территорию уже открыли для посещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Проект реализовали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
«Здесь воплощена не типовая концепция, а точено направленная именно на эту территорию с учётом многих пожеланий и инициатив заказчика. В процессе работы столкнулись с особенностями рельефа местности, которые надо было оперативно устранять», — отметил глава округа Максим Красноцветов.В рамках благоустройства здесь очистили водоём, на прибрежной зоне уложили велосипедную и беговую дорожки, установили спортплощадку и детскую площадку с деревянными игровыми элементами, качели, смонтировали смотровую площадку у воды и деревянный настил с шезлонгами.