«Коробовский ДК» в Шатуре планируют полностью модернизировать к 2026 году

24 ноября 2025, 13:02

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Шатуре продолжают капитальный ремонт «Коробовского Дома культуры» в селе Дмитровский Погост. Строители уже выполнили более трети всех работ, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.