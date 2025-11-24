«Коробовский ДК» в Шатуре планируют полностью модернизировать к 2026 году
В Шатуре продолжают капитальный ремонт «Коробовского Дома культуры» в селе Дмитровский Погост. Строители уже выполнили более трети всех работ, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
На объекте работают 43 человека и задействованы 2 единицы техники. Здесь завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные, ремонтируют фасад и кровлю, а еще монтируют инженерные коммуникации.
После завершения ремонта в здании обновят кровлю, водосточную систему и инженерные сети, установят видеонаблюдение и системы пожарной безопасности. В планах обновить фасад и внутренние помещения, благоустроить прилегающую территорию. В Дом культуры закупят новую мебель и оборудование, чтобы сделать его современным и комфортным для жителей и гостей округа.
Завершить работы планируют в 2026 году.
Читайте также: