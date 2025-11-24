Физрук из Павловского Посада стал призёром областных соревнований

24 ноября 2025, 14:23

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Антон Алтынников, преподающий физкультуру в средней общеобразовательной школе им. Е.Ф. Кошенкова в селе Рахманово Павлово-Посадского городского округа, занял второе место на общеобластных соревнованиях в рамках проекта «Тот самый физрук». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Проект организовали движение «Здоровое Отечество» и «Школьная спортивная лига». Учителя соревновались вместе со своими учениками: они сдавали различные нормы ГТО и проходили полосу препятствий.





«От всей души поздравляем Антона Алтынникова с прекрасным результатом! Мы очень гордимся, что такие преподаватели трудятся в нашей школе» — сказала директор Рахмановской школы им. Е.Ф. Кошенкова Оксана Кубырикова.