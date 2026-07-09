Благоустройство Богородского бульвара и лесопарка в Ногинске завершат в сентябре
Богородский бульвар, расположенный вдоль улицы Декабристов в Ногинске, благоустраивают. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Территорию выбрали сами жители в ходе всероссийского голосования. Завершить работы на этом объекте, а также в лесопарке «Волхонка» должны в ближайшие месяцы.
«Наша задача — сдать в сентябре Богородский бульвар и «Волхонку». Очень важно, чтобы было где гулять, где отдыхать. Территорию бульвара благоустраиваем по просьбе жителей в рамках президентского проекта. За нее отдали голоса более 22 тысяч человек. Для нас важно сделать это место более комфортным и безопасным», — сказал Воробьёв.Он отметил, что в проект преображения бульвара входит создание пешеходных и велосипедных дорожек, установка фонтана, детской и спортивной площадок, амфитеатра для массовых мероприятий, качелей и лавочек, а также обустройство систем освещения и видеонаблюдения.
В лесопарке тоже укладывают дорожки, там будут спортивный и игровой кластеры, зона отдыха у воды, а прилегающий карьер очистят.
«Для жителей важно, чтобы лесопарк сохранил природный характер, но стал более удобным и безопасным для прогулок, отдыха с детьми и спорта», — пояснил глава региона.Всего за последние несколько лет в Богородском округе благоустроили центральную часть Ногинска, Фонтанную площадь, сквер Бугрова, участок набережной Клязьмы и проложили пешеходный маршрут до сквера В.П. Ногина. А в городе Электроугли обновили пляжную зону в парке «Липовая аллея».