Благоустройство Богородского бульвара и лесопарка в Ногинске завершат в сентябре

09 июля 2026, 17:12

оригинал Андрей Воробьёв (в центре). Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Богородский бульвар, расположенный вдоль улицы Декабристов в Ногинске, благоустраивают. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Территорию выбрали сами жители в ходе всероссийского голосования. Завершить работы на этом объекте, а также в лесопарке «Волхонка» должны в ближайшие месяцы.





«Наша задача — сдать в сентябре Богородский бульвар и «Волхонку». Очень важно, чтобы было где гулять, где отдыхать. Территорию бульвара благоустраиваем по просьбе жителей в рамках президентского проекта. За нее отдали голоса более 22 тысяч человек. Для нас важно сделать это место более комфортным и безопасным», — сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба правительства МО

«Для жителей важно, чтобы лесопарк сохранил природный характер, но стал более удобным и безопасным для прогулок, отдыха с детьми и спорта», — пояснил глава региона.