В новой поликлинике в Ногинске заработало детское отделение
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в микрорайон Заречье в Ногинске побеседовать с медперсоналом большого многофункционального медицинского центра. Там смогут лечиться и проходить обследования 45 000 взрослых и 10 000 детей.
Поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену, построена по президентскому проекту «Продолжительная и активная жизнь». В новое здание уже переехали детское клинико-диагностическое отделение №2 и дневной стационар, которые раньше находились на первых этажах жилых домов. Скоро там разместится поликлиника для взрослых №2.
«Мы часто говорим о медцентрах, которые строим при поддержке президента. Это и уже открытый детский центр в Красногорске, и огромный современный комплекс в Балашихе, который сдадим через два года. Начали строить в Мытищах. Медицина уходит из устаревших помещений. Когда я докладываю президенту о трансформации здравоохранения, он всегда обращает внимание на первичное звено – поликлиники и медцентры, которые должны соответствовать лучшим стандартам», – сказал Воробьёв.
Он назвал открытие поликлиники в Ногинске заметным событием для Богородского округа.
«Медицинский центр оснащён всем необходимым оборудованием – КТ, МРТ, маммографом, рентгеном и УЗИ. Но самое главное – врачи, которыми мы очень дорожим. У нас есть и муниципальные, и региональные, программы их поддержки. Самая сложная работа – в первичном звене. Наша задача – не просто построить здание, но и сделать так, чтобы внутри всё было максимально функционально. Здесь есть дневной стационар, можно оказывать медицинскую помощь, проводить диагностику, диспансеризацию. Всё комфортно, в цифровом виде. Рядом мы сделали детские городки, место для общения родителей. Это очень востребовано», – отметил глава региона.Раньше пациентов принимали в старом здании на улице Ремесленной. Помещения не соответствовали современным стандартам, там нельзя было установить тяжёлое оборудование.
«Это не просто поликлиника, а многопрофильный амбулаторный поликлинический центр, который очень важен для Богородского городского округа. Детское отделение уже начало работу, взрослое полностью готово. Сейчас ожидаем разрешительных документов на эксплуатацию рентгеновского тяжёлого оборудования. После этого сразу запускаем», – рассказал главврач Ногинской больницы Сергей Лившиц.В поликлинике будет доступно более 15 профилей медицинской помощи. Заработают терапевтическое и педиатрическое отделения, отделение неотложной помощи, консультативно-диагностический центр, эндоскопическое, рентгеновское отделения и многое другое.
В учреждении расположены Центр диспансеризации участников СВО и их семей, Центр амбулаторной онкологической помощи, дневной стационар для взрослых и детей на 60 мест. В детском отделении принимают невролог, эндокринолог, кардиолог, ЛОР, травматолог, детский хирург, логопед и другие узкие специалисты.
Для поликлиники закупили свыше 11 300 единиц современного медоборудования, в том числе тяжёлого.
«Мы пришли с ребёнком в новую поликлинику к хирургу. Здание красивое, современное, внутри всё сделано специально для детей, для матери, есть детская площадка. Впечатление очень хорошее. И врач замечательный», – поделилась местная жительница Наталья Морозова.
Сейчас поликлиника укомплектована медперсоналом более чем на 90%. Это 90 врачей и 170 медработников среднего звена. Осенью в медучреждение планируют трудоустроить выпускников медицинских вузов и колледжей, которые учились по целевому направлению. Для привлечения кадров в регионе действует целый комплекс мер поддержки медработников.
«Я приехал из Владивостока сначала в Санкт-Петербург, работал хирургом, затем уехал. Увидел в новостях, что в Ногинске открывается новая поликлиника и решил попробовать. Подал заявление на приём на работу. На него откликнулись, провели собеседование, после чего мы решили переехать в Ногинск. В итоге вместе с супругой работаем в новом современном здании, она тоже врач», – рассказал хирург поликлиники Максим Сахоньков.Помимо поликлиники в Ногинске в этом году в Подмосковье открыли смешанную поликлинику в Люберцах и детскую – в Чехове. В планах – сдать большую поликлинику для взрослых и детей в Королёве на 1000 посещений.