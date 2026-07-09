В новой поликлинике в Ногинске заработало детское отделение

09 июля 2026, 16:04

оригинал А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в микрорайон Заречье в Ногинске побеседовать с медперсоналом большого многофункционального медицинского центра. Там смогут лечиться и проходить обследования 45 000 взрослых и 10 000 детей.





Поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену, построена по президентскому проекту «Продолжительная и активная жизнь». В новое здание уже переехали детское клинико-диагностическое отделение №2 и дневной стационар, которые раньше находились на первых этажах жилых домов. Скоро там разместится поликлиника для взрослых №2.

«Мы часто говорим о медцентрах, которые строим при поддержке президента. Это и уже открытый детский центр в Красногорске, и огромный современный комплекс в Балашихе, который сдадим через два года. Начали строить в Мытищах. Медицина уходит из устаревших помещений. Когда я докладываю президенту о трансформации здравоохранения, он всегда обращает внимание на первичное звено – поликлиники и медцентры, которые должны соответствовать лучшим стандартам», – сказал Воробьёв.

А. Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Медицинский центр оснащён всем необходимым оборудованием – КТ, МРТ, маммографом, рентгеном и УЗИ. Но самое главное – врачи, которыми мы очень дорожим. У нас есть и муниципальные, и региональные, программы их поддержки. Самая сложная работа – в первичном звене. Наша задача – не просто построить здание, но и сделать так, чтобы внутри всё было максимально функционально. Здесь есть дневной стационар, можно оказывать медицинскую помощь, проводить диагностику, диспансеризацию. Всё комфортно, в цифровом виде. Рядом мы сделали детские городки, место для общения родителей. Это очень востребовано», – отметил глава региона.

«Это не просто поликлиника, а многопрофильный амбулаторный поликлинический центр, который очень важен для Богородского городского округа. Детское отделение уже начало работу, взрослое полностью готово. Сейчас ожидаем разрешительных документов на эксплуатацию рентгеновского тяжёлого оборудования. После этого сразу запускаем», – рассказал главврач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Мы пришли с ребёнком в новую поликлинику к хирургу. Здание красивое, современное, внутри всё сделано специально для детей, для матери, есть детская площадка. Впечатление очень хорошее. И врач замечательный», – поделилась местная жительница Наталья Морозова.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Я приехал из Владивостока сначала в Санкт-Петербург, работал хирургом, затем уехал. Увидел в новостях, что в Ногинске открывается новая поликлиника и решил попробовать. Подал заявление на приём на работу. На него откликнулись, провели собеседование, после чего мы решили переехать в Ногинск. В итоге вместе с супругой работаем в новом современном здании, она тоже врач», – рассказал хирург поликлиники Максим Сахоньков.