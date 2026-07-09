В Егорьевске ищут подрядчика на благоустройство сквера
Сквер планируют благоустроить в 6 микрорайоне Егорьевска. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчик должен будет благоустроить территорию общей площадью около 2,2 га, расположенную между улицами Рязанская и Кирпичная. Завершить работы планируется в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 199 миллионов 713 тысяч 463 рубля 43 копейки. Заявки принимаются до 16 июля. Благоустройство проведут по программе «Формирование современной комфортной городской среды» за счёт средств областного и муниципального бюджетов.