В Егорьевске ищут подрядчика на благоустройство сквера

09 июля 2026, 15:50

оригинал Фото: медиасток.рф

Сквер планируют благоустроить в 6 микрорайоне Егорьевска. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчик должен будет благоустроить территорию общей площадью около 2,2 га, расположенную между улицами Рязанская и Кирпичная. Завершить работы планируется в 2027 году», — говорится в сообщении.