Новая станция водоочистки «Заречье» будет обслуживать 30 000 жителей Ногинска
В Подмосковье в рамках масштабно модернизации системы водоснабжения и водоотведения в этом году обновят 96 объектов. В их числе – 27 водозаборных узлов, шесть очистных сооружений, 212 километров теплосетей. Перемены коснутся 335 000 человек.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход модернизации в Богородском городском округе. Он приехал на новую станцию водоочистки «Заречье», которая будет обслуживать более 600 домов и 100 социальных объектов.
После её запуска качество коммунальных услуг улучшится для 30 000 жителей микрорайонов Заречье-1, Заречье-2 и в центре Ногинска.
«Этот современный водозаборный узел обеспечивает чистой водой половину города. В течение месяца здесь полностью завершат работы, и мы подадим в дома жителей воду принципиально иного, более высокого качества. Также строим и реконструируем ВЗУ, станции обезжелезивания. Для Московской области это критически важный вопрос. Нужно не просто поднять воду из-под земли, а избавить от избытка железа. Такую работу до конца года проведём и в Ногинске, и в Лосино-Петровском, и на других территориях», – сказал губернатор.
Ещё одно ключевое направление – очистные сооружения в рамках большой федеральной программы.
«Мы строим порядка 30 таких объектов. Среди них уже сданные крупные очистные в Щёлкове и строящиеся в Сергиевом Посаде, Дмитрове и Дубне. Подходим к вопросу комплексно: развиваем и водоснабжение, и водоотведение, ведь одно дополняет другое», – пояснил глава региона.
Станция «Заречье» уже функционирует, а на полную мощность её планируют вывести по завершении аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе, соединяющем ВЗУ «Ямкино» и «Молзино». Это значительно увеличит пропускную способность системы холодного водоснабжения. Закончить работы должны к сентябрю.
«Заречье» – одна из крупнейших станций водоподготовки в Московской области. Её производительность – 10 000 кубометров в сутки. Всё установленное здесь оборудование – полностью отечественное», – рассказала директор «Ногинского водоканала» Екатерина Гриднева.Она добавила, что после запуска объекта 30 000 жителей Ногинска получат чистую питьевую воду. У станции отличный запас прочности и резерв по мощности, что позволит обеспечить качественной водой также новые дома и соцобъекты.
Всего в Богородском городском округе 52 ВЗУ, 56 насосных станций водопровода, 15 очистных сооружений, около 570 километров водопроводных и 340 километров канализационных сетей.
В этом году, кроме запуска станции «Заречье» и капремонта магистрального водовода, реконструируют ВЗУ «Мамонтово», проведут капремонт свыше 16 километров водопроводных сетей и около 10 километров инженерной инфраструктуры.