Новая станция водоочистки «Заречье» будет обслуживать 30 000 жителей Ногинска

09 июля 2026, 16:52

оригинал А. Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Подмосковье в рамках масштабно модернизации системы водоснабжения и водоотведения в этом году обновят 96 объектов. В их числе – 27 водозаборных узлов, шесть очистных сооружений, 212 километров теплосетей. Перемены коснутся 335 000 человек.





Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход модернизации в Богородском городском округе. Он приехал на новую станцию водоочистки «Заречье», которая будет обслуживать более 600 домов и 100 социальных объектов.



После её запуска качество коммунальных услуг улучшится для 30 000 жителей микрорайонов Заречье-1, Заречье-2 и в центре Ногинска.

«Этот современный водозаборный узел обеспечивает чистой водой половину города. В течение месяца здесь полностью завершат работы, и мы подадим в дома жителей воду принципиально иного, более высокого качества. Также строим и реконструируем ВЗУ, станции обезжелезивания. Для Московской области это критически важный вопрос. Нужно не просто поднять воду из-под земли, а избавить от избытка железа. Такую работу до конца года проведём и в Ногинске, и в Лосино-Петровском, и на других территориях», – сказал губернатор.

А. Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Мы строим порядка 30 таких объектов. Среди них уже сданные крупные очистные в Щёлкове и строящиеся в Сергиевом Посаде, Дмитрове и Дубне. Подходим к вопросу комплексно: развиваем и водоснабжение, и водоотведение, ведь одно дополняет другое», – пояснил глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Заречье» – одна из крупнейших станций водоподготовки в Московской области. Её производительность – 10 000 кубометров в сутки. Всё установленное здесь оборудование – полностью отечественное», – рассказала директор «Ногинского водоканала» Екатерина Гриднева.