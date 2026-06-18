В деревне Ивановка расчищают пруд по запросу жителей

18 июня 2026, 17:41

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Расчистка пруда ведётся в деревне Ивановка Наро-Фоминского городского округа. Работы проводятся по запросу местных жителей в рамках региональной экологической программы «100 прудов и озёр». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Для расчистки используется машина-амфибия. Она убирает мусор, камыш и избыточную водную растительность, а также удаляет аварийные деревья и заросли на берегу.





«Сейчас подрядчики расчищают водную гладь и прибрежную территорию. Важно оправдать ожидания жителей», — сказал начальник экологического отдела администрации Наро-Фоминского округа Александр Энгель.