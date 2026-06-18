Капремонт части школы №6 Наро-Фоминска завершат к середине августа

18 июня 2026, 18:05

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина проверила ход работ по капремонту школы №6. Вместе с ней объект осмотрели начальник Управления по образованию Анна Максимова, директор школы Оксана Очередная, учителя и родители, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





В здании старшей школы 1960 года постройки, на так называемом объекте «А», ремонт завершат к середине августа. Подрядчик заверил, что крыло сдадут в срок, помогут с переездом и переключатся на вторую очередь капремонта.

«Одним из главных преимуществ ремонта для безопасности учеников Малыхина назвала оборудование дополнительных входов и выходов в здание, которых раньше не было. Кроме того, вход на территорию школы появится и со стороны стадиона. Он будет оборудован домофоном с видеонаблюдением», – рассказали в пресс-службе.