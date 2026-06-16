Готовность капремонта школы №5 в Наро-Фоминске превысила 70%

16 июня 2026, 12:55

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Здание школы №5 капитально ремонтируют в Наро-Фоминске. В настоящее время работы выполнены более чем на 70%. Ход ремонта проверили представители окружных властей вместе с педагогами, родителями и подрядчиками. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участники проверки прошли по этажам, оценили качество и темп работ.





«Сейчас на объекте ведётся монтаж электросетей, подготовка стен под покраску и укладка плитки. Подрядчик работает с опережением графика», — говорится в сообщении.