В Шатуре стартовало строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

17 июля 2025, 09:45

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Строительство девятиэтажного дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья началось на улице Спортивная в Шатуре. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Дом будет состоять из двух корпусов. В 273 квартиры этой новостройки переедут 605 жильцов аварийных зданий.



В настоящее время на объекте приступили к устройству котлована. В работах задействовано 30 человек, но их число планируется увеличить.





«Поставил задачу максимально быстро увеличить на площадке количество людей и необходимой техники — летом и ранней осенью каждый день на стройке на вес золота», — сказал глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.