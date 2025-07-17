В Шатуре стартовало строительство дома для переселенцев из аварийного жилья
Строительство девятиэтажного дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья началось на улице Спортивная в Шатуре. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Дом будет состоять из двух корпусов. В 273 квартиры этой новостройки переедут 605 жильцов аварийных зданий.
В настоящее время на объекте приступили к устройству котлована. В работах задействовано 30 человек, но их число планируется увеличить.
«Поставил задачу максимально быстро увеличить на площадке количество людей и необходимой техники — летом и ранней осенью каждый день на стройке на вес золота», — сказал глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.В корпусах будут представлены разные квартиры — от однокомнатных до четырёхкомнатных. На прилегающей территории обустроят зону отдыха, создадут парковочные места и установят современную детскую площадку.