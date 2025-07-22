Единая дежурно-диспетчерская служба Шатуры за 10 лет приняла 1 млн. звонков

22 июля 2025, 15:38

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального округа Шатура за время работы приняла более 1 млн. заявок от жителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Шатурская Служба 112 отмечает 10-летие со дня основания.







«Шатурская «Единая дежурно-диспетчерская служба» была образована 22 июля 2015 года в Рошале. После объединения двух округов в 2021-м служба стала принимать звонки по всему муниципальному округу. Количество заявок значительно увеличилось. Сейчас операторы Системы-112 обрабатывают более 300 вызовов в сутки», – рассказал директор МКУ ЕДДС муниципального округа Шатура Сергей Гущин.

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура



«У нас очень важная и ответственная служба. В нашей профессии нужно быть немного психологом, чтобы понять ситуацию каждого заявителя и найти подход к человеку. Приятно, когда получаешь отклик от жителей. Когда чувствуешь, что можешь им помочь, на душе становится тепло и приятно», – поделилась Екатерина Токарева, которая работает оператором ЕДДС с августа прошлого года.