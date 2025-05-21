Благоустройство и транспорт обсудили на выездной администрации в посёлке Жилево

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских встретился с жителями поселка Жилево в формате выездной администрации. Он приехал туда вместе с профильными заместителями, представителями депутатского корпуса, Ступинской клинической больницы, управляющих и ресурсоснабжающей компаний. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Житель обратился с просьбой об устройстве тротуарной дорожки к хоккейной площадке и об установке дополнительного освещения. По их словам, в вечернее время освещения для игр недостаточно.
Мужальских поручил профильным службам включить этот вопрос в план работ.
К главе округа также обратился староста села Васильевское Валерий Козлов.
В ходе встречи сельчане также подняли вопросы сферы ЖКХ, ремонта и строительства дорог, благоустройства посёлка и транспортного сообщения.
Читайте также:
Пляжи Белопесоцкого котлована готовят к летнему сезону
В подмосковном Ступино маршрут №16 теперь обслуживает новый автобус
«Последний звонок» для ступинских выпускников прозвенит 24 мая
Мужальских поручил профильным службам включить этот вопрос в план работ.
К главе округа также обратился староста села Васильевское Валерий Козлов.
«Изложил запрос жителей на асфальтирование «народной тропы» на кладбище и остановку, напомнил о выполнении работ по освещению. Глава округа сказал, что вопросы будут решены», – поделился староста.Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
В ходе встречи сельчане также подняли вопросы сферы ЖКХ, ремонта и строительства дорог, благоустройства посёлка и транспортного сообщения.
«В сельской местности обращения в основном касаются ремонта дорог, освещения, благоустройства и транспортного сообщения. Все вопросы зафиксированы и взяты в работу», – сказал Мужальских.Он добавил, что часть вопросов, решение которых требует дополнительных денежных средств, детально обсудят с депутатским корпусом.
Читайте также:
Пляжи Белопесоцкого котлована готовят к летнему сезону
В подмосковном Ступино маршрут №16 теперь обслуживает новый автобус
«Последний звонок» для ступинских выпускников прозвенит 24 мая
Лора Луганская