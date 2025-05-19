«Последний звонок» для ступинских выпускников прозвенит 24 мая

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
В ступинских школах подходит к концу учебный год. Традиционный «Последний звонок» для выпускников девятых и 11-х классов состоится в субботу, 24 мая, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В этот день со школой простятся более 1,7 тыс. ребят – 459 11-классников и 1333 девятиклассника. Для девятых классов последним учебным днём станет 20 мая, для 11-х – 22 мая.
Для учащихся со второго по восьмой и 10-х классов учебный год завершится 6 июня. Летние каникулы для этих школьников начнутся 7 июня и продлятся по 31 августа.
Читайте также:
В Ступине 19 мая начнётся обработка территорий от борщевика Сосновского
В Ступине благоустроят пять общественных пространств
Ступино вошло в число лучших округов по весенней уборке дворов и улиц
«Основной экзаменационный период стартует 21 мая. Экзаменационный марафон пройдёт в 18 школах. Период сдачи ОГЭ для девятиклассников продлится до 16 июня, ЕГЭ для одиннадцатиклассников – до 11 июня. Среди будущих выпускников 11-х классов около 100 ребят претендуют на золотые и серебряные медали», – подчеркнули в управлении образования администрации округа.Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
Для учащихся со второго по восьмой и 10-х классов учебный год завершится 6 июня. Летние каникулы для этих школьников начнутся 7 июня и продлятся по 31 августа.
Читайте также:
В Ступине 19 мая начнётся обработка территорий от борщевика Сосновского
В Ступине благоустроят пять общественных пространств
Ступино вошло в число лучших округов по весенней уборке дворов и улиц
Лора Луганская