В подмосковном Ступино маршрут №16 теперь обслуживает новый автобус

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
Маршрут №16 «Ступино – Алфимово» стал удобнее для пассажиров: теперь его обслуживает автобус среднего класса вместимости, выпущенный Курганским автобусным заводом. Ранее на линии работал транспорт меньшего размера, сообщает пресс-служба администрации городского округа Ступино.
«Ранее, по просьбам жителей, совместно с администрацией мы запустили маршрут №16 "Ступино — Алфимово", который связывает отдаленные сельские населенные пункты с городом Ступино. Маршрут востребован, жители активно им пользуются», — отметил индивидуальный предприниматель, депутат окружного Совета депутатов Иван Осадчев.
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