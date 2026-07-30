Благоустройство лесопарка «Массовка» в Дедовске завершат в сентябре

30 июля 2026, 16:16

оригинал Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Лесопарк «Массовка» общей площадью 42 гектара благоустраивают в городе Дедовск округа Истра. Открыть обновлённое общественное пространство планируют в уже в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.





В план мероприятий вошло обустройство пешеходных дорожек, лыжной трассы, зоны для выгула собак, установка спортивных и детских площадок, павильонов кафе и проката спортинвентаря, туалетов и комнаты матери и ребёнка, а также уличного освещения и системы видеонаблюдения.





«Сейчас в лесопарке устраивают пешеходный настил и дорожки, прокладывают инженерные сети, ставят опоры освещения, занимаются газонами и автопарковкой», — говорится в сообщении.