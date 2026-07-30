Губернатор Подмосковья Воробьёв отметил важность модернизации колледжей

30 июля 2026, 15:55

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин

Обучение в колледжах выбирают всё больше школьников Московской области. Поэтому важно модернизировать эти учебные заведения и создать там все условия для обучения по востребованным в экономике специальностям. О ходе этой работе губернатор региона Андрей Воробьёв доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.





Воробьёв отметил, что сейчас шесть из десяти подмосковных учеников после девятого класса предпочитают колледж.





«Школьники хотят приобрести навыки, начать работать. Но дальше они собираются уже на основе приобретённого опыта поступать в высшее учебное заведение. Такой путь выбирают ребята, и наша задача — максимально модернизировать колледжи», — сказал губернатор.