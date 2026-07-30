В Балашихе провели семинар для общественных наблюдателей за выборами
Семинар по организации общественного наблюдения на выборах провели для представителей муниципальных общественных палат Московской области в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба ОП региона.
Мероприятие состоялось в ДК «Кучино». В нём приняли участие около 150 слушателей и эксперты из Мособлизбиркома и Общественной палаты Московской области.
«Сегодня институт общественного наблюдения стал полноценной частью избирательного процесса. Мы продолжаем развивать накопленный опыт, усиливая работу мониторинговых групп и расширяя их представительство в муниципалитетах», — отметила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.А председатель Общественной палаты округа Балашиха Елена Жарова отметила важность таких семинаров для всего избирательного процесса.
«Семинар даёт необходимые знания, которые представители муниципальных палат смогут передать общественным наблюдателям в своих округах. Именно качественная подготовка наблюдателей является залогом соблюдения избирательных прав граждан», — подчеркнула Жарова.Слушателям объяснили, как организовано наблюдение за выборами, на каких условиях ведётся фото- и видеосъемка, а также напомнили об этическом кодексе наблюдателя.
В сентябре текущего года в Московской области состоятся выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Голосование будет проходить три дня — с 18 по 20 число.