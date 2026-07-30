В Балашихе провели семинар для общественных наблюдателей за выборами

30 июля 2026, 16:01

оригинал Фото: пресс-служба Общественной палаты МО

Семинар по организации общественного наблюдения на выборах провели для представителей муниципальных общественных палат Московской области в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба ОП региона.





Мероприятие состоялось в ДК «Кучино». В нём приняли участие около 150 слушателей и эксперты из Мособлизбиркома и Общественной палаты Московской области.





«Сегодня институт общественного наблюдения стал полноценной частью избирательного процесса. Мы продолжаем развивать накопленный опыт, усиливая работу мониторинговых групп и расширяя их представительство в муниципалитетах», — отметила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

«Семинар даёт необходимые знания, которые представители муниципальных палат смогут передать общественным наблюдателям в своих округах. Именно качественная подготовка наблюдателей является залогом соблюдения избирательных прав граждан», — подчеркнула Жарова.