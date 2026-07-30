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В Балашихе провели семинар для общественных наблюдателей за выборами

оригинал Фото: пресс-служба Общественной палаты МО

Семинар по организации общественного наблюдения на выборах провели для представителей муниципальных общественных палат Московской области в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба ОП региона.



Мероприятие состоялось в ДК «Кучино». В нём приняли участие около 150 слушателей и эксперты из Мособлизбиркома и Общественной палаты Московской области.

«Сегодня институт общественного наблюдения стал полноценной частью избирательного процесса. Мы продолжаем развивать накопленный опыт, усиливая работу мониторинговых групп и расширяя их представительство в муниципалитетах», — отметила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.
А председатель Общественной палаты округа Балашиха Елена Жарова отметила важность таких семинаров для всего избирательного процесса.

«Семинар даёт необходимые знания, которые представители муниципальных палат смогут передать общественным наблюдателям в своих округах. Именно качественная подготовка наблюдателей является залогом соблюдения избирательных прав граждан», — подчеркнула Жарова.
Слушателям объяснили, как организовано наблюдение за выборами, на каких условиях ведётся фото- и видеосъемка, а также напомнили об этическом кодексе наблюдателя.

В сентябре текущего года в Московской области состоятся выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Голосование будет проходить три дня — с 18 по 20 число.
Лев Каштанов

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