Карту безопасных укрытий в Подольске разместили на сайте администрации
Интерактивную карту округа Подольск, на которой отмечены укрытия на случай ракетной или дроновой опасности, разместили на сайте администрации. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
С собой в убежище рекомендуется брать минимум вещей: документы, лекарства, которые постоянно принимаете, и телефон с зарядным устройством.
Если на эвакуацию в убежище времени нет, нужно укрыться в комнате без окон — ванной, туалете, кладовой или в коридоре. Рекомендуется держаться подальше от наружных стен. Надёжнее всего защищают внутренние капитальные стены и дверные проёмы.«На карте отмечены все действующие пункты временного укрытия с адресами и краткой характеристикой», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что извещения о воздушной атаке жители Московской области могут получать через приложение «112 МО».