Карту безопасных укрытий в Подольске разместили на сайте администрации

30 июля 2026, 16:12

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Интерактивную карту округа Подольск, на которой отмечены укрытия на случай ракетной или дроновой опасности, разместили на сайте администрации. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





С собой в убежище рекомендуется брать минимум вещей: документы, лекарства, которые постоянно принимаете, и телефон с зарядным устройством.



