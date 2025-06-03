Обновление очистных сооружений Подмосковья улучшит качество жизни 2,5 млн человек

03 июня 2025, 15:10

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Реконструкцию очистных сооружений в Лыткарине завершат этой осенью. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который приехал на стройплощадку проверить ход работ.





Сооружения обслуживают 70 тыс. жителей – городской округ Лыткарино и посёлок Молоково в Ленинском городском округе. Масштабная модернизация началась в 2020 году. Меняют старое оборудование, строят новые сооружения для очистки воды. Сейчас завершаются основные работы. Готовность объекта превышает 88%. В работах задействованы более 200 рабочих и 11 единиц техники.

«У нас реализуется большая президентская программа по строительству и модернизации очистных сооружений, которую дополняет региональная программа. Мы уже построили 15 крупных таких объектов и в течение следующих трёх – пяти лет запустим ещё 13. Это и Дмитров, и Электросталь, и Дубна, и Коломна, и Орехово-Зуево. Запрос большой, средства выделены огромные – на пять лет предусмотрено порядка 200 млрд рублей. Меняем всё – от насосов и всего, что связано с очисткой, до дюкеров и сетей», – рассказал Воробьёв.

«Наша задача – убедиться, что и здесь, и в Солнечногорске, и в других городах работы проведены. Безусловно, есть вопросы с импортозамещением, но хочу поблагодарить наших инженеров – сегодня, в том числе и насосы, полностью замещаются у нас», – подчеркнул глава региона.

«Это единственные очистные сооружения в городе, их мощность – 30 тыс. кубометров в сутки. Сейчас здесь ещё находятся две старые очереди, которые при запуске новых очистных сооружений будут выведены из эксплуатации и останутся в качестве резервных площадок. Строящиеся очистные рассчитаны на такую же производительность. Этого объёма вполне хватает для обслуживания жителей. Просто некоторые сооружения нужно было модернизировать. Возможно, это позволит увеличить мощность до 40 тысяч кубометров», – рассказал директор МП «Водоканал» Роман Дерябин.