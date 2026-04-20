В Подмосковье определили призёров фестиваля «Область ИИзменений»

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Финал подмосковного школьного фестиваля искусственного интеллекта «Область ИИзменений» состоялся в Технолицее имени В.И. Долгих в Истре. Победителями и призёрами стали шесть команд. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





Конкурс проводился в двух номинациях: «Научный прорыв: создай ИИ-помощника для молодых талантов» и «Культурный код: оживи традиции с помощью ИИ».





«Первое место завоевали команды Технолицея им. В.И. Долгих и школы №4 им. Г.К. Жукова из Краснознаменска. Серебряные медали получили представители электростальской школы №13 и Кадетской школы в Люберцах, а третье место заняли ученики подольской школы №1 и школы №1 округа Егорьевск», — говорится в сообщении.