В Долгопрудном добиваются запрета работы промплощадки из-за экологической угрозы
Администрация Долгопрудного направила в городской суд иск о запрете деятельности, создающей опасность причинения вреда в будущем. Это произошло после жалоб жителей на качество воздуха и неприятные запахи в столичном районе Северный и в Долгопрудном, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В Москве прошло межведомственное совещание под председательством Межрайонной природоохранной прокуратуры. В нём по поручению главы Долгопрудного принял участие его заместитель по ЖКХ Виктор Коновалов. На совещании приняли принципиальное решение не мириться с текущим положением дел.
«Эту ситуацию администрация держит на особом контроле с февраля прошлого года. Ещё 26 марта глава города проводил встречу с представителями АО «ПО «ТОС», где обсуждали вопросы, беспокоящие и администрацию, и жителей. Собственников и арендаторов промплощадки попросили навести порядок и создать современную, эффективную систему очистных сооружений», – пояснили в пресс-службе.Однако, учитывая повторяющиеся инциденты и результаты проверок, стало очевидно, что добровольное исправление ситуации затягивается, а комфорт жителей остаётся под угрозой.
Точку в этом вопросе должен поставить суд. Администрация Долгопрудного нацелена на обеспечение прав жителей на благоприятную окружающую среду.