В ЖК «Новое Видное» завершают благоустройство дворовых территорий

Во второй очереди жилого комплекса «Новое Видное» от группы «Самолет» подходят к завершению работы по благоустройству общественных пространств. Территория площадью свыше 10 тыс. кв. метров оснащена малыми архитектурными формами, освещением и современным покрытием, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В планах — озеленение: высадка газонов, сирени, клена, можжевельника и кизильника. Дворы проектируются как многофункциональные зоны для жителей разных возрастов. Здесь обустроены игровые комплексы, воркаут-площадка, столы для настольного тенниса, места для пикников, прогулочные дорожки, зоны отдыха с креслами и велодорожка. Парковка будет вынесена за пределы дворов.
В корпусах №13.1 и №13.2 предусмотрено 330 квартир общей площадью свыше 22 тыс. кв. метров. Сейчас завершается внутренняя отделка: квартиры будут переданы с готовым ремонтом — ламинат, обои под покраску, натяжные потолки, плитка и сантехника в санузлах.
ЖК расположен в 8 км от МКАД, рядом с Видновским лесопарком и музеем-заповедником «Горки Ленинские». В комплексе появятся детские сады, школы, поликлиника, торговый центр и спорткомплекс. Первый детский сад на 350 мест введут в эксплуатацию одновременно с жилыми корпусами.