В ЖК «Новое Видное» завершают благоустройство дворовых территорий

26 сентября 2025, 10:18

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Во второй очереди жилого комплекса «Новое Видное» от группы «Самолет» подходят к завершению работы по благоустройству общественных пространств. Территория площадью свыше 10 тыс. кв. метров оснащена малыми архитектурными формами, освещением и современным покрытием, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.