Привокзальная площадь в Павловском Посаде готовится к открытию
В Павловском Посаде завершается благоустройство новой привокзальной площади. Работы вышли на финальный этап, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Сейчас подрядчики завершают обустройство второй половины дороги вдоль частных домов: уложено щебёночное основание, устанавливаются бордюры, формируя очертания проезжей части. Параллельно ведётся планировка территории, вскоре начнётся озеленение.
«Мы хотим, чтобы это пространство встречало жителей и гостей не только современной инфраструктурой, но и зеленью», — отметил глава округа Денис Семенов.Завершающими этапами станут установка опор освещения и дорожных знаков. По словам главы округа, готовность объекта уже оценивается в 90%.
«Остался последний, самый ответственный рывок. Благодарю наших строителей за высокий темп и качество работы. С нетерпением ждем дня, когда мы все вместе сможем оценить результат этого масштабного проекта», — подчеркнул Семенов.