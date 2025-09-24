Достижения.рф

В Серпухове завершили реконструкцию дороги «Калиново – Дракино»

оригинал Фото: пресс-служба Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Серпухове завершили работы по реконструкции дороги «Калиново – Дракино». На участке протяжённостью 1,3 км уже нанесли дорожную разметку, рассказали в подмосковном Минтрансе.



Дорогу расширили до четырёх полос, обновили примыкающий участок трассы «Серпухов – Протвино» длиной 600 метров. Для удобства пешеходов и пассажиров обустроили тротуары, заездные карманы для автобусов и переходно-скоростные полосы.

Фото: пресс-служба Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На перекрёстке Дракино – Протвино разместили специальные карманы для безопасного левого поворота, а между Калиново и Дракино установили новый светофор.

Также предусмотрели строительство парковочной зоны на 905 мест рядом с туристическим комплексом «Острова Русский». Эти работы планируют завершить во втором квартале 2026 года.

Реконструкция повысила безопасность дорожного движения, улучшила транспортную доступность не только Протвино, но и деревень Иваньково, Калиново и Дракино.
Ирина Паршина

