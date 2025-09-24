В Серпухове завершили реконструкцию дороги «Калиново – Дракино»

24 сентября 2025, 18:25

оригинал Фото: пресс-служба Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Серпухове завершили работы по реконструкции дороги «Калиново – Дракино». На участке протяжённостью 1,3 км уже нанесли дорожную разметку, рассказали в подмосковном Минтрансе.