Благоустройство набережной пруда «Москвич» в Лобне завершат ко Дню города

23 июля 2026, 17:07

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Шешин

Набережную пруда «Москвич» в Лобне благоустраивают. Работы планируют завершить ко Дню города, который в этом году будут отмечать 12 сентября. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.





Глава региона осмотрел локацию и побеседовал с местными жителями. Участие во встрече также принял первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

Андрей Воробьёв (в центре). Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Шешин



«Очень приятно видеть здесь неравнодушных, инициативных, вовлеченных в жизнь Лобни жителей. (…) Изменения масштабные: набережная полностью преобразится. Сейчас её очистили от аварийных деревьев, делаем зону отдыха с качелями, игровую зону, теннисный уголок. Приведём в порядок береговую линию: здесь появятся деревянные настилы, беседки с видом на воду и скамейки, современная система освещения и камеры видеонаблюдения», — сказал Воробьёв.

«В Лобне рядом со стадионом «Москвич» уже два года идет поэтапное благоустройство. Сегодня мы пообщались с жителями, они позитивно оценивают перемены. Что касается набережной, то скоро здесь появится кафе и уютная зона отдыха с отапливаемым бассейном и шезлонгами, что позволит лобнинцам проводить досуг в комфортной атмосфере прямо рядом с домом», — отметил Кравченко.