В Химках к 1 сентября откроют новые и отремонтированные учебные заведения

23 июля 2026, 14:58

оригинал А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В городском округе Химки к 1 сентября откроют школу на 1100 мест и детсад. Помимо этого, после реконструкции заработает воспитательно-образовательный комплекс, а после капремонта – Лунёвская школа, гимназия №23, колледж и несколько корпусов лицея №7.





Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал проверить ход работ в Лунёвской школе и поговорить с местными жителями, в том числе педагогами. Во встрече принял участие первый зампред думского комитета по экономической политике Денис Кравченко.

«Мы приехали, чтобы убедиться, что дети в срок пойдут в новую школу. В стране продолжает работать президентская программа капремонта. В Подмосковье ремонтируем самое большое количество школ. Есть запрос на обновление. Наша задача – завершить все работы до 1 сентября. Регулярно в это время посещаем школы, чтобы проверить, что всё учтено, потому что кроме ремонта должны быть оснащение, лаборатории, парты, доски. И дети, и родители, и педагоги должны были довольны. Стараемся привлекать новых учителей, в том числе из других регионов, потому что мы не только ремонтируем, но и строим новые школы». – сказал глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Требовался, потому что до этого он никогда не проводился. Мы наблюдали, как преображается школа. Она стала современной, кабинеты – светлые, большие, оборудованные. Отремонтировали спортивные и актовый залы, установили новые окна. В кабинетах химии и биологии теперь есть лаборатории. Всё очень красиво. Уверена, что и детям, и педагогам очень понравится», – сказала учитель математики, врио директора Лунёвской СОШ Гульжан Ерусалимова.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Я приехала в Подмосковье из ДНР четыре года назад. Здесь у меня работает муж, поэтому я приняла такое решение. Мы живём в съёмной квартире и пользуемся мерой поддержки в виде компенсации аренды. Это очень выручает. Надеемся 1 сентября встретить в уже обновлённом здании», – поделилась учитель математики Лунёвской СОШ Валерия Евдокимова.

«Она ремонтируется очень быстрыми темпами. Мы предлагаем создать здесь несколько инженерных классов совместно с крупнейшими корпорациями страны. Подробно рассмотрим этот вопрос после открытия», – сказал Денис Кравченко.