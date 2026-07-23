В Химках к 1 сентября откроют новые и отремонтированные учебные заведения
В городском округе Химки к 1 сентября откроют школу на 1100 мест и детсад. Помимо этого, после реконструкции заработает воспитательно-образовательный комплекс, а после капремонта – Лунёвская школа, гимназия №23, колледж и несколько корпусов лицея №7.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал проверить ход работ в Лунёвской школе и поговорить с местными жителями, в том числе педагогами. Во встрече принял участие первый зампред думского комитета по экономической политике Денис Кравченко.
«Мы приехали, чтобы убедиться, что дети в срок пойдут в новую школу. В стране продолжает работать президентская программа капремонта. В Подмосковье ремонтируем самое большое количество школ. Есть запрос на обновление. Наша задача – завершить все работы до 1 сентября. Регулярно в это время посещаем школы, чтобы проверить, что всё учтено, потому что кроме ремонта должны быть оснащение, лаборатории, парты, доски. И дети, и родители, и педагоги должны были довольны. Стараемся привлекать новых учителей, в том числе из других регионов, потому что мы не только ремонтируем, но и строим новые школы». – сказал глава региона.
В составе Лунёвской СОШ – два школьных и два дошкольных корпуса. Включить объект в президентскую и региональную программы капремонта просили жители. Сейчас работы ведутся сразу в двух трёхэтажных зданиях – основном, построенном более 50 лет назад, и в пристройке, которую возвели 34 года назад.
«Требовался, потому что до этого он никогда не проводился. Мы наблюдали, как преображается школа. Она стала современной, кабинеты – светлые, большие, оборудованные. Отремонтировали спортивные и актовый залы, установили новые окна. В кабинетах химии и биологии теперь есть лаборатории. Всё очень красиво. Уверена, что и детям, и педагогам очень понравится», – сказала учитель математики, врио директора Лунёвской СОШ Гульжан Ерусалимова.
В обновлённой школе будут просторные классы с современным оборудованием, исследовательские и рекреационные зоны, спортивный и актовый залы, большой пищеблок.
«Я приехала в Подмосковье из ДНР четыре года назад. Здесь у меня работает муж, поэтому я приняла такое решение. Мы живём в съёмной квартире и пользуемся мерой поддержки в виде компенсации аренды. Это очень выручает. Надеемся 1 сентября встретить в уже обновлённом здании», – поделилась учитель математики Лунёвской СОШ Валерия Евдокимова.Лунёвская школа откроет двери для 735 ребят.
«Она ремонтируется очень быстрыми темпами. Мы предлагаем создать здесь несколько инженерных классов совместно с крупнейшими корпорациями страны. Подробно рассмотрим этот вопрос после открытия», – сказал Денис Кравченко.Особенность школы – настенная роспись в стиле старинных гравюр, которые рассказывают об истории Химок и Лунёва. Этой работой занималась творческая мастерская художника Алексея Шилова в рамках проекта «Моя школа – моя история».
Сейчас на объекте заняты свыше 130 рабочих. Готовность школы составляет 80%.
В новом учебном году помимо Лунёвской СОШ в Химках также откроются новая школа в Подрезкове на 1100 мест, детсад в микрорайоне Новогорск-Планерная на Юбилейном проспекте на 320 мест и реконструированный воспитательно-образовательный комплекс в Новогорске на 270 мест. Вернутся к работе капитально отремонтированные Химкинский колледж, гимназия №23, основное дошкольное отделение, пищеблок и пристройка лицея №7.
Всего в Подмосковье новому учебному году планируют открыть 62 школы: 14 новых и 48 – после капремонта.