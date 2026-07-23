В поликлинике Лыткарина 25 июля проведут Единый день диспансеризации
Единый день диспансеризации будет проходить в поликлинике №2 в Лыткарине в ближайшую субботу, 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В рамках акции жители могут пройти первый этап диспансеризации за один день. Предварительная запись не потребуется.
«Регулярные диспансеризации — это возможность своевременно оценить состояние здоровья и обнаружить заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Даже при хорошем самочувствии профилактическое обследование помогает выявить скрытые факторы риска и предупредить развитие серьёзных недугов», — сказал заведующий лыткаринской поликлиникой № 2 Александр Стукалов.В программу диспансеризации входит анкетирование, определение уровня холестерина и сахара в крови, измерение артериального давления, флюорография и консультация терапевта.
Акция будет проходить с 08:00 до 13:00. С собой нужно будет взять паспорт и полис ОМС.