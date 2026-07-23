В Лобне к отопительному сезону завершат капремонт котельной «Красная Поляна»

23 июля 2026, 16:31

оригинал А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Подмосковье активно реализуется программа модернизации теплоснабжения. В Лобне запланировано до 2030 года капитально отремонтировать четыре котельные. Две из них, в микрорайонах Луговая и Катюшки, запустили в 2024 году. Сейчас идёт полное техническое переоснащение районной тепловой станции «Красная Поляна», где заменили все три котла.





Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв приехал на этот объект с первым заместителем председателя комитета Госдумы по экономической политике Денисом Кравченко проверить ход работ.

«Отечественные производители делают надёжные котлы, которые хорошо себя зарекомендовали. Но кроме самого теплоисточника важно всё, что касается распределительных и магистральных сетей. В каждом округе идёт подготовка к зиме. Задача – в сентябре завершить большую часть программы по тепло-, водо- и электроснабжению, ведь это звенья одной цепи. Я очень надеюсь, что и специалисты, и строители со всем справятся», – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Это всё, что связано с оборудованием, датчиками и частотниками. Есть даже специальные системы, которые помогают анализировать массу данных. Хочу поблагодарить всех, кто обеспечивает надёжное теплоснабжение», – заключил губернатор.

«Мы увеличиваем мощность котельной с 60 до 69 мегаватт. У нас три новых котла по 23 мегаватта каждый, смонтировано насосное оборудование и система химической водоочистки. Сейчас ведём монтаж и обвязку трубопроводов. Помимо этого, установим дымоходы и вспомогательное оборудование», – поделился планами заместитель главного инженера подрядной организации Александр Васильев.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«После завершения модернизации эта котельная станет практически полностью новой. Она будет готова к работе уже в сентябре, к началу отопительного сезона. Главное, что почувствуют жители, – это значительное повышение качества ресурса. Полная замена оборудования позволит нам уйти от рисков аварийных ситуаций и обеспечить стабильную работу источника, сведя перебои с подачей тепла к минимуму», – пояснил руководитель филиала ООО «ТЭК-10» в Лобне Виталий Кривошеев.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Сейчас я учусь на мастера в «ТЭК-10». Вернувшись из зоны спецоперации, решил полностью изменить свою жизнь. Раньше занимался мебелью, а теперь осваиваю энергетику», – рассказал Климов.