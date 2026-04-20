Мострансавто выпустит юбилейную серию карт «Стрелка» к 100-летию компании
Мострансавто вместе с Минтрансом Подмосковья выпустит эксклюзивную коллекцию транспортных карт «Стрелка». Тираж составит 10 000 экземпляров, рассказали в пресс-службе министерства.
Лимитированная серия будет приурочена к 100-летию со дня основания предприятия, которое является ключевым автобусным перевозчиком пассажиров в Московской области. Компания презентовала два макета карт в праздничном стиле.
«Мы уверены, что юбилейные карты «Стрелка» станут не только удобным платёжным инструментом для всех, кто пользуется нашими услугами, но и сувениром для коллекционеров», – заявили в Мострансавто.Купить карты можно будет в кассах некоторых автовокзалов и автостанций Мострансавто. Компания сообщит, когда они поступят в продажу.
Карта «Стрелка» позволяет оплатить проезд на городских, пригородных и междугородных маршрутах компании. При оплате этой картой действует система лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит.
Что касается самого предприятия, то сегодня оно обслуживает свыше 1400 маршрутов. В автопарке компании – более 5000 автобусов, которые перевозят свыше 1,5 миллионов пассажиров.