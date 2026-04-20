В Подмосковье развивают производство агрохимии и удобрений
Московская область наращивает собственную систему производства и научного сопровождения агрохимической продукции — средств защиты растений, микроудобрений и других решений для сельского хозяйства. Регион формирует производственную базу, позволяющую частично закрывать потребности аграриев отечественными разработками, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве подчеркнули, что одно из ключевых направлений — средства защиты растений. Российские препараты не уступают импортным аналогам и часто лучше адаптированы к местным климатическим и почвенным условиям, что повышает их эффективность.
В Подмосковье уже создана собственная научно-производственная база, объединяющая разработку, выпуск и внедрение таких средств, не зависящих от зарубежных поставок. Продукция применяется при выращивании зерновых, масличных, картофеля и овощей. Среди ведущих предприятий — АО «Щелково Агрохим», выпускающее более 190 наименований продукции.
Основная производственная площадка в Щёлкове площадью свыше 50 тыс. кв. метров оснащена современным оборудованием. В 2025 году там запустили новое автоматизированное производство жидких удобрений на 2 тыс. кв. метров. Цикл полностью автоматизирован на отечественном ПО и составляет 247 дней в году.
Ещё один ключевой игрок — Фирма «Август», развивающая в Черноголовке один из крупнейших частных научно-исследовательских центров в агрохимической отрасли России. На территории 6,9 гектара расположены лаборатории и уникальный комплекс искусственного климата «Биотрон». Центр обеспечивает полный цикл исследований — от синтеза веществ до выпуска опытных партий, укрепляя технологическую независимость отрасли.
Читайте также: