Фермерская ярмарка «Вкусная пятница» пройдёт в Красногорске
В пятницу, 24 апреля, с 9:00 до 15:00 в Красногорске состоится дегустационная ярмарка фермерской продукции в рамках проекта «Вкусная пятница», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мероприятие организуют в административно-деловом центре «Новатор» на бульваре Строителей, 7. Гостей ждут на минус третьем этаже, где можно попробовать натуральные продукты и пообщаться с производителями из Подмосковья и других регионов России.
Посетители смогут оценить свежую выпечку и хлеб, мясные деликатесы, авторские сыры, натуральный мёд, ягоды, сибирский чай, а также шоколадные пирожные ручной работы. Площадка Правительства Московской области стала постоянной точкой проведения таких ярмарок — мероприятия здесь уже проходили в январе, марте и начале апреля. Формат позволяет не только купить фермерские продукты на рабочем месте, но и узнать о технологиях их производства.
Проект «Вкусная пятница» реализует Россельхозбанк при поддержке фермеров. Он помогает находить дополнительный рынок сбыта и выстраивать прямой диалог с покупателями. Сегодня проект объединяет более 75 фермерских хозяйств и свыше 30 площадок организаций-партнёров. Участие бесплатно для обеих сторон. Присоединиться к проекту можно на платформе «Своё Родное», связавшись с кураторами.
