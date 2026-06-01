Благоустройство парка в округе Восход завершат до конца лета
Новую парковую зону общей площадью более трёх с половиной гектаров благоустраивают на территории округа Восход. Завершить работы планируют в конце августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Работы проводятся по программе «Формирования комфортной городской среды» в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Сейчас на объекте прокладывают инженерные коммуникации и создают основание тропиночно-дорожной сети», — говорится в сообщении.В парке будут обустроенные пешеходные дорожки, уличное освещение, системы водоснабжения и водоотведения, а также камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Для посетителей установят детские и спортивные площадки, создадут зоны тихого отдыха и проведут озеленение.