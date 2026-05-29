В Химках проведут семейный шахматный турнир в необычном формате

29 мая 2026, 22:00

В торговом центре «МЕГА Химки» 31 мая состоится Открытый шахматный турнир «МЕГА Семья». Он пройдёт в рамках проекта «МЕГА Кубок», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей и нацелено на популяризацию активного семейного досуга, интеллектуальных видов спорта и здорового образа жизни. К участию приглашены семейные команды из двух человек. Соревнования проводятся по швейцарской системе в семь туров.



В качестве почётного гостя на соревнования пригласили сенатора, гроссмейстера, президента Федерации шахмат Московской области Сергея Карякина.

«Формат турнира очень интересный. Когда в одной команде соревнуются отец с дочкой, мама с сыном или дедушка с внуком, это не просто игра, а настоящий праздник для всей семьи. Мы рады, что в преддверии Дня защиты детей можем предложить такой необычный и полезный семейный досуг», – сказала управляющая торговым центром Юлия Урасова.