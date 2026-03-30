Сквер «Блюдечко» в Коломне откроют в конце мая

оригинал Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Благоустройство сквера «Блюдечко» ведётся в Коломне с лета прошлого года. Открыть пространство для посетителей планируют 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустойства Московской области.



Работы проводятся в рамках реализации программы «Формирование современной комфортной городской среды».

«Сейчас в сквере проложили часть пешеходных дорожек и отремонтировали лестницы, ведущие к конькобежному центру «Коломна». В настоящее время проводится подготовка к установке теневых беседок, павильонов, скамеек, качелей и урн», — говорится в сообщении.
В сквере также высадят деревья и цветы и установят различные арт-объекты и стенды с информацией о Коломенском кремле.

Все работы должны завершить до конца текущего года.
Лев Каштанов

