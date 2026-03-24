В Подмосковье в этом году благоустроят восемь набережных

24 марта 2026, 10:12

Благоустройство восьми набережных планируют провести в текущем году в Московской области в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





На благоустройство в бюджете региона выделят два с половиной миллиарда рублей, отметил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.





«Набережные — это особые места в любом городе, это точки притяжения. И благоустройство набережных напрямую влияет на то, как люди воспринимают свой родной город», — добавил он.