В Подмосковье в этом году благоустроят восемь набережных
Благоустройство восьми набережных планируют провести в текущем году в Московской области в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
На благоустройство в бюджете региона выделят два с половиной миллиарда рублей, отметил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.
«Набережные — это особые места в любом городе, это точки притяжения. И благоустройство набережных напрямую влияет на то, как люди воспринимают свой родной город», — добавил он.Работы проведут, в частности, у Среднего пруда во Власихе, у Борисоглебского озера в Раменском, у пруда Москвич в Лобне, на набережной Дмитрия Донского в Коломне, у Стахановского озера в Павловском Посаде, в сквере Северный у реки Чёрная в Луховицах, на берегу Яузы в Мытищах и на набережной имени Д.И. Менделеева в Дубне.