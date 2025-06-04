Благоустройство площади Карла Маркса в Талдоме завершат в этом году

04 июня 2025, 13:40

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Реализация большого проекта по благоустройству площади Карла Маркса в Талдоме завершится в текущем году. Кроме того, в округе появится ещё несколько новых благоустроенных общественных пространств. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Юрий Крупенин, сообщает пресс-служба регионального правительства.







«В этом году заканчиваем благоустройство площади Карла Маркса. У нас там рядом и храм Михаила Архангела, и Краеведческий музей, и различные арт-объекты. Будет новое место для прогулок жителей и гостей округа. Запланирована также большая программа по строительству сквера Корсакова в Запрудне», — сказал Юрий Крупенин.