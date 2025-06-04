Парки округа Ступино подготовили к летним развлекательным мероприятиям

04 июня 2025, 13:03

Фото: пресс-служба г.о. Ступино

Масштабные работы по благоустройству провели в Ступинском и Михневском парках культуры и отдыха в преддверии летнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Ступино.







«В парках вырубили сухостой и ликвидировали поросли, вывезли более 20 кубометров порубочных остатков. Кроме того, в парках посадили свыше 4 тыс. цветов, покрасили малые архитектурных форм площадью около двух тысяч квадратных метров, обработали территории от клещей и выполнили много других работ», — сказал глава округа Сергей Мужальских.