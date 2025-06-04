Парки округа Ступино подготовили к летним развлекательным мероприятиям

Фото: пресс-служба г.о. Ступино

Масштабные работы по благоустройству провели в Ступинском и Михневском парках культуры и отдыха в преддверии летнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Ступино.



«В парках вырубили сухостой и ликвидировали поросли, вывезли более 20 кубометров порубочных остатков. Кроме того, в парках посадили свыше 4 тыс. цветов, покрасили малые архитектурных форм площадью около двух тысяч квадратных метров, обработали территории от клещей и выполнили много других работ», — сказал глава округа Сергей Мужальских.
В рамках общеобластного проекта «Лето в Подмосковье» для гостей ступинских парков проведут много культурно-развлекательных, познавательных и спортивных мероприятий.

Кроме того, в округе в текущем году благоустроят пять общественных пространств: проспект Победы, скверы на улицах Бахарева и Чайковского и пешеходные зоны на улицах Пушкина и Андропова.
Лев Каштанов

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