В Талдоме в 2026 году построят две котельные и два ВЗУ

04 июня 2025, 13:29

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Две новые блочно-модульные котельные и два водозаборных узла введут в эксплуатацию в Талдомском округе в будущем году. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Юрий Крупенин, сообщает пресс-служба регионального правительства.







«Мы реализуем программы модернизации водоснабжения, теплоснабжения. Впереди летний сезон, в округе будет много дачников, нагрузка на сети вырастет. Поэтому важно, чтобы всё, что касается электричества, воды и чистоты было на особом контроле», — сказал Андрей Воробьёв.

«Сейчас у нас идет строительство двух водозаборных узлов в деревнях Юркино и Ермолино. Кроме этого, закончили проектирование и начали работы по новым очистным сооружениям в Ермолино. Сдадим все три объекта в 2026 году», — рассказал Юрий Крупенин.