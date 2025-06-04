В Талдоме в 2026 году построят две котельные и два ВЗУ
Две новые блочно-модульные котельные и два водозаборных узла введут в эксплуатацию в Талдомском округе в будущем году. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Юрий Крупенин, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Мы реализуем программы модернизации водоснабжения, теплоснабжения. Впереди летний сезон, в округе будет много дачников, нагрузка на сети вырастет. Поэтому важно, чтобы всё, что касается электричества, воды и чистоты было на особом контроле», — сказал Андрей Воробьёв.В 2026 году в округе планируется запустить в эксплуатацию две блочно-модульные котельные — в селе Пановка и посёлке Григорово, реконструировать 1,25 км теплосетей в посёлке Северный и 0,9 км в Запрудне. Кроме того, должны заработать два новых водозаборных узла — в деревнях Ермолино и Юркино.
«Сейчас у нас идет строительство двух водозаборных узлов в деревнях Юркино и Ермолино. Кроме этого, закончили проектирование и начали работы по новым очистным сооружениям в Ермолино. Сдадим все три объекта в 2026 году», — рассказал Юрий Крупенин.Он также сообщил, что в программу на 2026-2028 годы вошла реконструкция большого напорного коллектора в посёлке Северный и реконструкция очистных сооружений на Загородной улице в городе Талдом.