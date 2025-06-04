В Подмосковье расчистили более 2,9 га охранных зон ЛЭП

04 июня 2025, 12:22

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Свыше 2,9 тыс. га просек под ЛЭП расчистили энергетики в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минэнерго.







«За пять месяцев с начала 2025 года специалисты компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» на территории Подмосковья расчистили от древесно-кустарниковой растительности 2932 гектара охранных зон воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ», — говорится в сообщении.

«Расчистка трасс вдоль ЛЭП важна для профилактики незапланированных отключений. Мы регулярно проводим эти работы, чтобы защитить линии от повреждений из-за падения деревьев или их контакта с проводами», — сказал глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.