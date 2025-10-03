Благоустройство пруда в Котельниках планируют завершить до конца октября
Глава городского округа Котельники Михаил Соболев проверил ход работ по благоустройству пруда в микрорайоне Силикат. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Работы ведут на общественной территории площадью 19,5 тыс. квадратных метров. Их большая часть уже завершена: уложена плитка и бортовой камень, смонтированы основания под пирсы, подключено освещение. Подрядчик приступил к установке малых архитектурных форм и укладке газона. На территории также проведут дополнительное озеленение», – рассказали в администрации.
Закончить благоустройство рассчитывают до конца октября. После завершения всех работ специалисты очистят водную гладь по муниципальной программе «Экология и окружающая среда».