Около 400 детей соберёт в Котельниках Фестиваль конного спорта «Золотая осень»
В Котельниках 20 сентября состоится XX Фестиваль конного спорта для детей с ограниченными возможностями «Золотая осень». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В юбилейном фестивале примут участие около 400 детей. На нём выступят как новички, занимающиеся верховой ездой в рамках реабилитационных программ, так и опытные спортсмены. В программе праздника – соревнования, мастер-классы, анимационная программа, выступление звёздной гостьи Анастасии Стоцкой», – рассказали в ведомстве.
Помимо этого, состоится конференция для представителей организаций, занимающихся реабилитационной верховой ездой.
Фестиваль пройдёт по адресу: Котельники, Полевой проезд, д.3Г (СШОР «Белка»). Сбор гостей назначен на 10:45.