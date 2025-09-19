В Котельниках можно проверить здоровье в мобильном пункте диспансеризации

19 сентября 2025, 17:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В торговом центре «МЕГА Белая Дача» с 19 до 21 сентября работает выездной пункт диспансеризации от Котельниковской городской поликлиники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Котельников.







«Проверить своё здоровье можно быстро и без отрыва от повседневных дел. Обследование проводят с помощью новейшего оборудования для точной диагностики. Приходить нужно натощак, иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС», – отметили в администрации.