В Котельниках можно проверить здоровье в мобильном пункте диспансеризации
В торговом центре «МЕГА Белая Дача» с 19 до 21 сентября работает выездной пункт диспансеризации от Котельниковской городской поликлиники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Котельников.
«Проверить своё здоровье можно быстро и без отрыва от повседневных дел. Обследование проводят с помощью новейшего оборудования для точной диагностики. Приходить нужно натощак, иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС», – отметили в администрации.
В обследование входят измерение давления и уровня сахара в крови, ЭКГ, экспресс-анализы, консультация терапевта и другие исследования. Результаты диспансеризации появятся в электронной медицинской карте пациента.
Мобильный пункт диспансеризации работает с 10 до 16 часов по адресу: городской округ Котельники, 1-й Покровский проезд, дом №5.