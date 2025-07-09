Благоустройство сквера у поликлиники в Ступине могут завершить раньше срока
Руководитель городского округа Ступино Сергей Мужальских оценил ход работ по благоустройству на территории взрослой поликлиники. Его сопровождали профильные заместители, представители депутатского корпуса, общественной палаты и Ступинской клинической больницы, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«При поддержке областного правительства и губернатора мы благоустраиваем сквер около взрослой поликлиники в Ступино. С представителями общественности и депутатским корпусом оценили ход работ. На объекте достаточно рабочих и техники. Работы выполняются по графику», – отметил Мужальских.
Выполнены работы по установке бортового камня. Сейчас формируется песчаное и щебёночное основание.
«Ждём поступления плитки двух цветов: коричневого и серого. После демонтажа старых опор планируется установка современного освещения, озеленение территории. На объекте трудятся восемь рабочих и три единицы техники. Закончить постараемся раньше срока. На качестве это не отразится», – сказал руководитель проекта ООО «Сириус Артис Групп» Дмитрий Фомин.Площадь сквера – 0,5 га. По проекту на территории появятся современные, комфортные зоны отдыха.
В этом году в городе преобразятся пять общественных пространств. Это проспект Победы, скверы у взрослой поликлиники и вблизи ул. Бахарева 19, пешеходные зоны на ул. Андропова вдоль школы №2 и на ул. Пушкина вдоль школы искусств.