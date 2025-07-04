Ферма из Ступино с грантом развивает агротуризм в Подмосковье

04 июля 2025, 09:24

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье насчитывается около 800 крестьянских (фермерских) хозяйств, работающих в сфере растениеводства и животноводства. Некоторые из них активно осваивают новое направление — сельский туризм, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.