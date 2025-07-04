Ферма из Ступино с грантом развивает агротуризм в Подмосковье

В Подмосковье насчитывается около 800 крестьянских (фермерских) хозяйств, работающих в сфере растениеводства и животноводства. Некоторые из них активно осваивают новое направление — сельский туризм, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, фермерское хозяйство Татьяны Шаньшиной из Ступино получило грант «Агротуризм» Минсельхоза РФ для создания туристической инфраструктуры на территории фермы в селе Семёновское. Хозяйство специализируется на разведении крупного рогатого скота молочного направления. В 2024 году здесь произведено более 164 тонн молока, из которого выпускают масло, творог, сливки и сыры.
В рамках нового проекта планируется обустроить зону отдыха с утеплёнными беседками, открыть ресторан с комплексным питанием и проводить мастер-классы для гостей. Ферма работает на базе конно-спортивного комплекса «Карамат», где уже проходят дегустации продукции и действуют туристические сервисы.
К(Ф)Х зарегистрировано в 2019 году. В 2020-м хозяйство получило грант на поддержку начинающих фермеров, который позволил закупить 14 коров красной датской породы и оборудование для переработки молока. В 2023 году ферма стала обладателем гранта на развитие семейных ферм и планирует приобрести модульный молокоперерабатывающий мини-завод.
В Минсельхозе Московской области напомнили, что на интерактивном портале ведомства можно найти актуальную информацию о мерах господдержки для фермеров: сроки отбора заявок, требования к участникам и перечень необходимых документов.